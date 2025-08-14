A- A+

Chuvas em Pernambuco Apac emite alerta de chuvas moderadas e pontualmente fortes a partir da noite desta quinta (14) Chuvas devem atingir a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte

A noite desta quinta-feira (14) deve ser de chuva moderada e pontualmente forte na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A previsão meteorológica é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um alerta amarelo de "estado de observação".

Segundo o documento, as precipitações iniciam à noite e seguem ao longo de toda a sexta-feira (15).

"O sistema meteorológico conhecido como Cavado deverá favorecer a ocorrência de pancadas de chuvas moderadas", explicou a Apac.

Além da previsão para a RMR e Mata Norte, a Agência destaca que a Mata Sul deve registrar chuvas com menor intensidade, de fraca a moderada.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta de chuvas para três regiões de Pernambuco.

O aviso indica possibilidade de ocorrência de até 50 milímetros nesta sexta-feira (15), na Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul do estado.

Veja também