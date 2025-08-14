Qui, 14 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta14/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Chuvas em Pernambuco

Apac emite alerta de chuvas moderadas e pontualmente fortes a partir da noite desta quinta (14)

Chuvas devem atingir a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte

Reportar Erro
Chuva no Recife: Apac emite alerta amareloChuva no Recife: Apac emite alerta amarelo - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

A noite desta quinta-feira (14) deve ser de chuva moderada e pontualmente forte na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A previsão meteorológica é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um alerta amarelo de "estado de observação".

Segundo o documento, as precipitações iniciam à noite e seguem ao longo de toda a sexta-feira (15).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por APAC (@apac_oficial)

"O sistema meteorológico conhecido como Cavado deverá favorecer a ocorrência de pancadas de chuvas moderadas", explicou a Apac.

Além da previsão para a RMR e Mata Norte, a Agência destaca que a Mata Sul deve registrar chuvas com menor intensidade, de fraca a moderada. 

Leia também

• Recife fatura três prêmios na Mostra Nacional de Cinema Estudantil, no Festival de Gramado

• Protestos no Recife pedem ampliação do "Minha Casa, Minha Vida"; manifestações marcam vinda de Lula a Pernambuco

• Alerta de chuvas: Inmet prevê até 50 mm nesta sexta-feira (15) em regiões de Pernambuco

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta de chuvas para três regiões de Pernambuco. 

O aviso indica possibilidade de ocorrência de até 50 milímetros nesta sexta-feira (15), na Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul do estado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter