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Chuvas Apac emite alerta laranja de chuvas moderadas e pontualmente fortes em Pernambuco As áreas sob a previsão são a RMR, Zona da Mata e Fernando de Noronha

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu alerta laranja de Estado de Atenção para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Fernando de Noronha. Iniciado na noite desta segunda-feira (4), o alerta de chuvas tem validade de 24 horas, até as 17h desta terça-feira (5).

Segundo a agência, um sistema meteorológico conhecido como distúrbio ondulatório de leste (DOL) deve provocar chuva com intensidade moderada e pontualmente forte nas regiões citadas no alerta.

Também conhecido como onda de leste, o sistema se forma no Oceano Atlântico e se desloca de leste para oeste, trazendo nuvens carregadas, ventos fortes e chuvas intensas para a costa leste do Nordeste brasileiro. O distúrbio é comum entre os meses de abril e agosto.

As áreas litorâneas devem ter mais acumulados de chuva, especialmente a Zona da Mata Norte. Há previsão de retorno da chuva, com possibilidade de acumulados expressivos, podendo causar novos eventos hidrológicos, como enchentes, com destaque para as enxurradas e alagamentos, e pontualmente, inundação de rios e córregos.

Devido aos acumulados observados nas últimas 120 horas, contando com as chuvas que atingiram o estado no feriado do Dia do Trabalhador, e à situação já instalada, a vulnerabilidade é maior.

Com relação a deslizamentos, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Comaden) informou que as áreas mais suscetíveis são a faixa leste do estado, em especial a RMR, devido aos elevados acumulados, previsão meteorológica e elevada suscetibilidade aos deslizamentos.

Nessas áreas, há possibilidade de ocorrer deslizamentos pontuais e induzidos em áreas urbanas e queda de barreiras em rodovias.

Para o Agreste de Pernambuco, a previsão é de chuva fraca a modera, enquanto no Sertão a previsão é de tempo aberto.

Recife

A Defesa Civil do Recife informou que mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelos telefones 0800.0813400 e 3036-4873. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros e acionem o órgão.

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