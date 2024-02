Apac emite alerta de chuvas moderadas e pontualmente fortes para a RMR e Matas Norte e Sul

A- A+

Chuvas moderadas e pontualmente fortes podem atingir a Região Metropolitana do Recife (RMR) e as Matas Sul e Norte do Estado a partir da noite deste sábado (24).



O alerta é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um aviso meteorológico amarelo, de "estado de observação".

"O litoral pernambucano está sob influência de um canal de umidade e da borda de um sistema meteorológico conhecido como Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), os quais deverão deixar o tempo muito instável até segunda-feira (26)", destacou a Apac.

Devido a possibilidade de ocorrência de pancadas moderadas e pontualmente fortes, principalmente na Mata Sul e RMR, a partir da noite deste sábado e se estendendo durante o domingo, todo o Litoral está sob estado de observação.

O aviso é válido até este domingo (25). "Ressaltando, que o VCAN pode potencializar a formação de nuvens mais desenvolvidas, as quais podem vir acompanhadas de vento e chuva forte", ressaltou a Apac.

Devido ao alerta, a Prefeitura do Recife emitiu um comunicado, informando que a Defesa Civil do Recife mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros e acionem o órgão.



Veja também

falecimento Lúcio Mauro Filho lamenta a morte da mãe: 'me ensinou a ser humano'