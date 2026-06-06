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ALERTA DE CHUVA

Apac emite alerta de chuvas moderadas para a Região Metropolitana do Recife

O alerta é válido até domingo (7)

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Chuvas no Recife Chuvas no Recife  - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta amarelo de "estado de observação", indicando chuva com intensidade moderada durante a noite deste sábado (6), valendo, ainda, ao longo do domingo (7).

O alerta é válido para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Norte e Sul.

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• Apac emite alerta de chuva moderada na RMR e Zona da Mata; aviso vai até o fim da terça (26)

Alerta do Inmet
Na quinta-feira (4), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia publicado um alerta amarelo com grau de severidade de "perigo potencial" de acumulado de chuva na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste de Pernambuco.

O aviso também é válido até às 23h59 do domingo.

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