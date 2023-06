Apac emite alerta de chuvas moderadas para RMR e Zona da Mata de Pernambuco

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na manhã desta segunda-feira (26), um alerta de chuvas moderadas para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata do Estado.

Segundo a Apac, "a previsão do tempo indica que há um canal de umidade atuando no Oceano Atlântico em direção a Pernambuco e Paraíba". Esse canal deve induzir as precipitações de intensidade moderada.

O alerta é de nível amarelo, com expectativa de um acumulado de chuvas superior a 30 mm, e é válido até 23h30 de terça-feira (27).

Veja também

conflito Fundador do grupo Wagner continua sendo investigado apesar do acordo com o Kremlin