Apac emite alerta de chuvas moderadas para RMR e Zona da Mata

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um aviso meteorológico indicando pancadas de chuva com intensidade moderada e ocasionalmente forte na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul do Estado.

Segundo a agência, o alerta, de nível amarelo, prevê a ocorrência de chuvas principalmente a partir da noite desta quarta-feira (7) até a manhã de quinta-feira (8).

O alerta segue tendência da Apac que já apontava, há alguns dias, para chuvas moderadas na quinta-feira.

Na Mata Sul, destaca a agência, já devem ocorrer pancadas de chuva com intensidade moderada no decorrer desta quarta-feira.

Veja também

REDES SOCIAIS Família de Jeff Machado usa perfil na internet para postar mensagem antiga do ator