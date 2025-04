A- A+

chuvas em Pernambuco Apac emite alerta de chuvas moderadas para três regiões de Pernambuco até esta sexta (25); confira Aviso da Apac aponta que a confluência de umidade favorece a continuidade da chuva no Litoral do estado

Chuvas com intensidade moderada devem atingir a Região Metropolitana do Recife (RMR) e as Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco até a manhã desta sexta-feira (25).

A previsão é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um alerta amarelo de "estado de observação" para as regiões citadas.

O aviso aponta que a confluência de umidade favorece a continuidade da chuva no Litoral do estado da noite desta quinta (24) até a manhã da sexta-feira (25).

"A chuva com intensidade moderada deverá ocorrer na madrugada e primeiras horas da manhã da sexta-feira", destacou a Apac.

Precipitações em Pernambuco nas últimas horas

Nas últimas 24 horas, o painel de monitoramento de chuvas da Apac destacou que o maior acumulado foi registrado no Recife, com 54,45 milímetros (mm).

Na sequência, aparecem as cidades da RMR: São Lourenço da Mata, com 51,8 mm, e Camaragibe, com 42,01.

