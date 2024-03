A- A+

Alerta de chuvas Apac emite alerta de chuvas moderadas com pancadas fortes para esta quarta (27) em Pernambuco De acordo com o órgão, a intensidade deve aumentar ao longo do dia com condição de risco para a Região Metropolitana do Recife, Mata Sul e Mata Norte

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, no começo da noite desta terça-feira (26), um alerta de chuvas moderadas com pancadas fortes para esta quarta-feira (27). Segundo a previsão, as chuvas devem se intensificar ao longo do dia, tendo condição de risco para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Norte e Zona da Mata de Pernambuco, que estão sob estado de observação.

Ainda de acordo com a Apac, a indicação é que há uma aproximação do sistema meteorológico denominado Zona de Convergência de Intertropical (ZCIT) que está atuando no momento sobre o oceano e está se deslocando para o continente, podendo provocar chuvas de intensidade moderadas com pancadas fortes em algumas localidades.

O órgão pede para que a população acompanhe as previsões e sigam as instruções da Defesa Civil, que no Recife tem plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros e acionem o órgão.

