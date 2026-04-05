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CHUVAS Apac emite alerta de chuvas na RMR, Mata Norte e Mata Sul para esta segunda-feira (06) Agência informou que a previsão é por conta de "sistema conhecido como distúrbios ondulatórios de leste, que deverá favorecer pancadas de chuva com intensidade moderada a forte"

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu alerta de pancadas de chuvas moderadas a fortes na Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata sul de Pernambuco.

Segundo a Apac, as chuvas devem atingir essa intensidade nas regiões a partir desta segunda-feira (6).

A agência informou que a previsão é por conta de "sistema conhecido como distúrbios ondulatórios de leste, que deverá favorecer pancadas de chuva com intensidade moderada a forte". Devido o fenômeno, há possibilidade das pancadas de chuva vir acompanhadas de raios e trovões.





Orientações de segurança

Em dias de forte chuva, a tendência é de grandes transtornos para a população. Para tentar minimizar isso e prestar apoio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) oferece algumas instruções para segurança das pessoas. Confira abaixo:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A Defesa Civil do Recife também mantém plantão permanente 24 horas para que a população possa acionar ajuda. Os telefones de contato são 0800.0813400 e (81) 3036-4873, e a ligação é gratuita.

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