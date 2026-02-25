A- A+

PREVISÃO DO TEMPO Apac emite estado de atenção para o Agreste e Sertão de Pernambuco Expectativa é de chuva moderada a forte nesta quarta-feira (25) e ao longo desta quinta-feira (26)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, na tarde desta quarta-feira (25), um alerta laranja, de Estado de Atenção, para todo o Sertão e Agreste. A expectativa é de chuva moderada a forte ainda nesta quarta e ao longo desta quinta-feira (7).

O alerta serve principalmente para o Sertão de São Francisco, onde estão previstas pancadas de chuva com maior intensidade. Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista são os municípios que fazem parte da região.

Já no Agreste, pancadas de chuva com intensidade moderada e pontualmente forte são esperadas a partir da noite desta quarta-feira. Além das instabilidades, a chuva será intensificada pelo Sistema Meteorológico conhecido como cavado em altos níveis.

A previsão é de que siga chovendo nessas regiões nos próximos dias. A Apac prevê precipitações de moderadas a fortes até a sexta-feira (27), com volume entre 50 mm e 100 mm.

