Apac emite alerta de chuvas para RMR, Agreste e Zona da Mata; aviso é válido até domingo (19)

A Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Norte e Sul e Agreste de Pernambuco devem ter pancadas de chuvas de intensidade moderada até o domingo (19).

O alerta, válido até o fim do domingo, foi feito pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), no início da tarde deste sábado (18).

De acordo com a agência, modelos meteorológicos mostram maior probabilidade para áreas mais ao norte do Estado e o Agreste.

"Ainda há uma situação de bloqueio do vento no litoral segurando as chuvas mais sobre o oceano, mas devido o nível de risco, proximidade do sistema e indicação de mudança do vento é preciso manter um aviso em Estado de Observação nestas áreas", explica a Apac.

O sistema meteorológico pode se deslocar para o continente a partir da tarde deste sábado até o domingo (19).

