Apac emite alerta de chuvas para RMR e Mata Norte de Pernambuco

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, às 7h20 desta terça-feira (27), um alerta de chuvas para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata Norte de Pernambuco. Segundo a agência, a previsão indica a continuidade de pancadas de chuvas, com intensidade moderada e pontualmente forte.

As chuvas são esperadas até o final do dia. Esta terça-feira começou com chuva em diversos bairros da RMR. A apac afirma que um canal de umidade proveniente do Oceano Atlântico está favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva.

Segundo a Apac, Itamaracá registrou o maior acumulado de chuvas no Estado até 7h desta terça-feira, com 96,03 mm. Seguem na lista Igarassu (55,20 mm); Abreu e Lima (33,15 mm) e Goiana (29,56 mm).

Outro alerta de chuvas no Estado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o instituto, a Região Metropolitana do Recife (RMR) e parte das demais regiões de Pernambuco — Zona da Mata, Agreste e Sertão — devem ter chuvas intensas até a manhã de quarta-feira (28).

O alerta é de nível amarelo e indica possibilidade de chuvas de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Em parte do Sertão do Estado também é válido, até 10h desta terça-feira, um alerta de chuvas de nível laranja. O aviso aponta para chuvas de até 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.

Veja também

Entendendo o impacto das notícias na cultura e política brasileira