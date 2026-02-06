Sex, 06 de Fevereiro

CHUVA

Apac emite alerta de chuvas para todas as regiões de Pernambuco

Expectativa é de chuva moderada ainda nesta sexta (6) e ao longo do sábado (7)

Vista do Recife em dia de tempo fechado Vista do Recife em dia de tempo fechado  - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, na tarde desta sexta-feira (6), um alerta amarelo, de Estado de Observação, para todo o estado de Pernambuco. A expectativa é de chuva moderada ainda nesta sexta e ao longo do sábado (7). 

Segundo o aviso, a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) está provocando instabilidade no estado, e chuvas de intensidade moderada a parcialmente forte são esperadas para todas as regiões do estado: Sertão de Pernambuco, Sertão de São Francisco, Agreste, Zona da Mata Norte e Sul, e Região Metropolitana do Recife (RMR).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na manhã desta sexta, a Apac registrou o maior acumulado das últimas 24 horas no Recife, com um volume de 67,7 mm até as 6h01.

Até então, a agência não havia emitido nenhum alerta. Agora, a recomendação é ficar atento as atualizações e seguir as orientações da Defesa Civil. 

Alertas do Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para municípios da Região Metropolitana, incluindo o Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

O alerta é válido desta sexta ao domingo (8). Chuvas entre 30 mm e 60 mm por hora ou 50 mm a 100 mm por dia, além de ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora são esperados. 

O Inmet também alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Algumas cidades, principalmente do Sertão do estado, estão em alerta amarelo, com chuvas entre 20 mm e 30 mm por hora ou 50 mm por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora são esperados.

Nesses municípios, há um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Recomendações do Inmet:


 

