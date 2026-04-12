Apac emite alerta de Estado de Atenção para Grande Recife e Zona da Mata
Segundo Agência Pernambucana de Águas e Clima, pancadas de chuva moderada a forte deve continuar nas regiões devem seguir até nesta segunda-feira (13)
Chuva em Pernambuco é causada pela Zona de Convergência Intertropical e o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, às 14h deste domingo, o alerta de Estado de Atenção para a Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul de Pernambuco.
O aviso meteorológico tem validade até esta segunda-feira (13), às 18h.
"A previsão da Apac indica que o sistema meteorológico atuante, desde a madrugada deste domingo, deve continuar ocasionando pancadas de chuva moderada a forte", publicou a agência em suas redes sociais.
A chuva contínua é causada pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e o Vórtice Cliclônico de Altos Níveis (VCAN) - também segundo a Apac.