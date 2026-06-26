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CHUVAS

Apac emite alerta laranja de chuva moderada a forte na RMR e Zona da Mata nesta sexta (26)

A expectativa da agência é de precipitações de 50 a 100 mm ao longo do dia nas regiões

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Apac emite alerta laranja de chuva moderada a forte na RMR e Zona da Mata nesta sexta (26)Apac emite alerta laranja de chuva moderada a forte na RMR e Zona da Mata nesta sexta (26) - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou para laranja o alerta de chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata de Pernambuco. O aviso é válido das 5h30 desta sexta-feira (26) às 12h do sábado (27).

A expectativa da agência é de precipitações de 50 a 100 mm ao longo do dia nas regiões.

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Nas últimas 24 horas, o município onde mais choveu foi Ilha de Itamaracá, Litoral Norte de Pernambuco, com 63,2 mm. A lista segue com Tamandaré (61,85 mm), Rio Formoso (58,6 mm), Barreiros (57,29 mm) e São José da Coroa Grande (51,62 mm). No Recife, o maior acumulado até aqui é de 44,49 mm. Os dados são do painel de monitoramento da Apac e foram acessados às 6h24.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Alerta do Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também tem um alerta amarelo de chuvas intensas em todas as regiões do estado válido até o sábado (27).

O Inmet fornece algumas orientações para a população em caso de transtornos por conta das chuvas. Confira:

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