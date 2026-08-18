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CHUVAS

Apac emite alerta laranja de chuvas na Mata Sul e amarelo na RMR e Agreste

Nas últimas 24 horas, o volume de chuvas no estado foi intenso, e superou 100 mm em cinco cidades

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Chuva no RecifeChuva no Recife - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta laranja de chuva com intensidade moderada a forte na Mata Sul de Pernambuco. O aviso é válido ao longo de toda esta terça-feira (18).

Além disso, a agência publicou um aviso amarelo de chuvas moderadas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Agreste do estado, também válido para esta terça.

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Nas últimas 24 horas, o volume de chuvas no estado foi intenso, e superou 100 mm em cinco cidades. O município onde mais choveu foi Tamandaré, com 132,4 mm. 

A lista segue com Barreiros (112,51 mm), Bonito (104,8 mm), Joaquim Nabuco (103,35 mm)  e Cortês (103,11 mm). Os dados são do painel de monitoramento da Apac, e foram acessados às 8h48.

Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:

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