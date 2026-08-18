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CHUVAS Apac emite alerta laranja de chuvas na Mata Sul e amarelo na RMR e Agreste Nas últimas 24 horas, o volume de chuvas no estado foi intenso, e superou 100 mm em cinco cidades

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta laranja de chuva com intensidade moderada a forte na Mata Sul de Pernambuco. O aviso é válido ao longo de toda esta terça-feira (18).

Além disso, a agência publicou um aviso amarelo de chuvas moderadas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Agreste do estado, também válido para esta terça.

Nas últimas 24 horas, o volume de chuvas no estado foi intenso, e superou 100 mm em cinco cidades. O município onde mais choveu foi Tamandaré, com 132,4 mm.

A lista segue com Barreiros (112,51 mm), Bonito (104,8 mm), Joaquim Nabuco (103,35 mm) e Cortês (103,11 mm). Os dados são do painel de monitoramento da Apac, e foram acessados às 8h48.

Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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