Apac emite alerta laranja de "estado de atenção" e prevê chuvas moderadas para todo Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta de "estado de atenção" para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

O comunicado aponta para chuvas moderadas nesta quinta-feira (4), "porém, os valores estão acima do previsto", destacou a Apac, indicando que o nível de precipitações pode ser superior.

A Apac também informou que os ventos em baixos níveis atmosféricos estão favorecendo o aumento da convergência de umidade e nuvens convectivas em todo o Estado.

"Isso provocou pancadas de chuva desde o início da manhã do dia 4 de março de 2024 e deve se estender ao longo dia", informou a Apac.

Até as 11h, foram registrados 108,20 mm em Petrolina, no Sertão; 79,64 mm em Olinda; 75,80 mm em Paulista; 73,57 em Barreiros, na Mata Sul; 61,44 mm no Recife, e 61,02 mm em Jaboatão dos Guararapes.

Mais cedo, o Centro de Operações do Recife (COP) emitiu um aviso informando que a capital pernambucana entrou em estado de atenção devido às fortes chuvas registradas nas últimas horas e que provocaram alagamentos em diversos pontos da cidade.



