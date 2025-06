Apac emite alerta laranja e prevê chuva de moderada a forte nesta sexta (27) e sábado (28)

A- A+

Chuvas de moderada a forte estão previstas para três regiões de Pernambuco a partir da tarde desta sexta-feira (27), com maior intensidade no período da noite.

A informação é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um alerta laranja para a Região Metropolitana do Recife e Zonas da Mata Norte e Sul.

O comunicado prevê precipitações principalmente no período da noite desta sexta, além da madrugada e manhã do sábado (28), provocadas pelo sistema meteorológico Distúrbio Ondulatório de Leste.

Ainda segundo a Apac, as pancadas devem iniciar na Mata Sul ainda no turno da tarde, e noite na RMR e Mata Norte.

As pancadas moderadas a forte continuarão na madrugada e manhã do sábado (28), com redução no período da tarde e noite.



Mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuva nas cores amarelo e laranja para parte de Pernambuco.

Segundo o documento, o amarelo indica chuva a partir das 15h desta sexta-feira (27) para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste.

Já o laranja, com grau de severidade de "perigo", prevê chuvas mais intensas a partir das 20h na RMR do Recife e Zona da Mata.

