Apac emite alerta laranja e prevê chuvas de moderada a forte a partir da tarde desta segunda (6)

Chuvas com intensidade de moderada a forte devem atingir quase todo Pernambuco, segundo previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um alerta laranja de "estado de atenção".

O comunicado informa que a Região Metropolitana do Recife, as Zonas da Mata Norte e Sul e o Agreste devem ser afetados pelas precipitações a partir da tarde desta segunda-feira (6).

Segundo a Apac, as chuvas são esperadas devido à aproximação do sistema meteorológico Distúrbio Ondulatório de Leste, que deve começar de forma mais isolada nesta segunda e ser intensificado na madrugada e ao longo da terça-feira (7).

"Os modelos indicam que o sistema deverá atuar mais na região da Mata Sul e Agreste Meridional devido seu deslocamento mais ao Sul do Estado, porém, devido o nível de risco e possibilidade de atingir algumas áreas mais ao norte, o aviso foi estendido para o Litoral", informou a Apac.

Confira previsão do tempo para Pernambuco nesta segunda-feira (6):

Região Metropolitana do Recife

Parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva em toda a região no período da tarde e noite, com intensidade moderada. Máxima de 32º C e mínima de 24º C.



Mata Norte

Parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva em toda a região no período da tarde e noite, com intensidade moderada. Máxima de 32º C e mínima de 24º C.



Mata Sul

Nublado, com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia, com intensidade de moderada a forte. Máxima de 32º C e mínima de 22º C.



Agreste

Nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, com intensidade de moderada a forte. Máxima de 32º C e mínima de 20º C.



Sertão

Parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade de fraca a moderada. Máxima de 33º C e mínima de 21º C.



