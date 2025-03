Apac emite alerta laranja e prevê chuvas de moderada a forte para Fernando de Noronha

A- A+

Chuvas com intensidade de moderada a forte devem atingir Fernando de Noronha, segundo previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um alerta laranja de "estado de atenção".

O comunicado informa que o arquipélago deve ser afetado pelas precipitações durante toda esta segunda (17) e ao longo da terça-feira (18).

Segundo a Apac, o sistema meteorológico Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) está com o posicionamento favorável à ocorrência de pancadas de chuva em Fernando de Noronha e áreas circunvizinhas.

Chuva deve atingir outras regiões

No domingo (16), a Apac emitiu um alerta amarelo com previsão de chuvas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte, Sertão e Agreste de Pernambuco.

Segundo a Agência, as chuvas, também provocadas pelo ZCIT, devem ser de intensidade moderada a pontualmente forte. O comunicado é válido até esta segunda-feira (17).



