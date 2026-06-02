Apac emite alerta laranja e prevê chuvas de moderadas a fortes em Pernambuco
Comunicado é válido a partir da noite desta terça (2) e ao longo da quarta-feira (3), na Região Metropolitana do Recife e nas Zonas da Mata Norte e Sul
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta laranja de "estado de atenção", que indica chuva com intensidade de moderada a forte para regiões de Pernambuco.
O comunicado é válido a partir da noite desta terça (2) e ao longo da quarta-feira (3), na Região Metropolitana do Recife e nas Zonas da Mata Norte e Sul.
"Instabilidades associadas ao Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) favorecem a ocorrência de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte ao longo do litoral pernambucano", informou a Apac.
Nesta terça (2), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou de amarelo para laranja o alerta de chuvas para Pernambuco.
Leia também
• Lua e marés influenciam ataques de tubarão, diz secretária executiva do Cemit
• Inmet atualiza alerta de chuva para laranja a partir da tarde desta terça-feira (2)
• Inmet emite alerta de chuvas na RMR, Zona da Mata e Agreste a partir desta terça (2)
Devem ser afetadas com precipitações intensas a Região Metropolitana do Recife (RMR), a Zona da Mata e o Agreste do estado.
O alerta é válido a partir das 15h desta terça-feira (2) e segue durante toda a quarta-feira (3).
São esperadas chuvas de até 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos de até 100 quilômetros por hora.