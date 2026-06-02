Chuvas em Pernambuco

Apac emite alerta laranja e prevê chuvas de moderadas a fortes em Pernambuco

Comunicado é válido a partir da noite desta terça (2) e ao longo da quarta-feira (3), na Região Metropolitana do Recife e nas Zonas da Mata Norte e Sul

Apac emitiu um alerta laranja de "estado de atenção" - Foto: Recife Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta laranja de "estado de atenção", que indica chuva com intensidade de moderada a forte para regiões de Pernambuco.

O comunicado é válido a partir da noite desta terça (2) e ao longo da quarta-feira (3), na Região Metropolitana do Recife e nas Zonas da Mata Norte e Sul.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Instabilidades associadas ao Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) favorecem a ocorrência de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte ao longo do litoral pernambucano", informou a Apac.

Nesta terça (2), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou de amarelo para laranja o alerta de chuvas para Pernambuco.

Devem ser afetadas com precipitações intensas a Região Metropolitana do Recife (RMR), a Zona da Mata e o Agreste do estado.

O alerta é válido a partir das 15h desta terça-feira (2) e segue durante toda a quarta-feira (3).

São esperadas chuvas de até 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos de até 100 quilômetros por hora.

