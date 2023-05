A- A+

Previsão Apac emite alerta para chuvas de intensidade moderada a forte no litoral pernambucano As regiões mais afetadas em Pernambuco serão: Mata Sul e áreas da Região Metropolitana do Recife

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, neste sábado (29), a previsão de chuvas de intensidade moderada a forte no litoral pernambucano, principalmente durante a madrugada e manhã de domingo (30).

As regiões mais afetadas em Pernambuco serão: Mata Sul e áreas da Região Metropolitana do Recife. O sistema deve se deslocar atingindo de forma mais moderada a Mata Norte, se estendendo para o Agreste ao longo do domingo. No Sertão há previsão de chuvas isoladas a tarde e noite, mas sem necessidade de Aviso Meteorológico.

Defesa Civil do Recife

Em caso de problemas com as chuvas, a Defesa Civil do Recife mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h.

