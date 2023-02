A- A+

Pernambuco Apac emite alerta para chuvas moderadas e pontualmente fortes na RMR e na Zona da Mata de Pernambuco Ainda de acordo com a previsão da Apac, outras regiões do Agreste e Sertão também podem ser atingidas com as chuvas, mas em menor intensidade

A madrugada e a manhã desta segunda-feira (6) devem ser de chuvas com intensidade moderada e “pontualmente fortes” na Região Metropolitana do Recife, e nas Zonas da Mata Norte e Sul, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Na noite deste domingo (5), a Apac emitiu um aviso meteorológico que indica a aproximação de um distúrbio ondulatório de leste (DOL) que poderá gerar instabilidades em todas as regiões do Litoral, inicialmente na Mata Sul, se deslocando para o Grande Recife e para a Mata Norte posteriormente.

Ainda de acordo com a previsão da Apac, outras regiões do Agreste e Sertão também podem ser atingidas com as chuvas, mas em menor intensidade.

Defesa Civil do Recife

A Defesa Civil do Recife também alertou a população para as possíveis chuvas na capital pernambucana. O órgão mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h.

A orientação é que os moradores das áreas de risco fiquem atentos e acionem o órgão em caso de necessidade.



