Apac emite alerta para chuvas moderadas na RMR e na Zona da Mata de Pernambuco

A- A+

A noite deste domingo (1º) e as primeiras horas da manhã da segunda-feira (02) devem ser de chuvas isoladas com intensidade moderada na Região Metropolitana do Recife (RMR) e na Zona da Mata pernambucana.

A previsão é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um alerta no final da tarde deste domingo.

De acordo com a Apac, um canal de umidade está favorecendo as ocorrências de chuvas em todo o Estado de Pernambuco. A previsão indica que as chuvas devem continuar acumulando valores significativos, principalmente entre a noite do dia 1º e as primeiras horas da manhã desta segunda (2).

Defesa Civil do Recife

No Recife, a Defesa Civil da Cidade mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. De acordo com o órgão, a orientação é que os moradores das áreas de risco fiquem atentos e acionem a Defesa Civil em caso de necessidade.

Veja também

Guerra Bombardeios russos no Ano Novo deixam 4 mortos e 50 feridos na Ucrânia