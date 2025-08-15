A- A+

chuvas Apac emite alerta para os rios Ipojuca e Capibaribe Mirim; chuvas reforçam atenção da Defesa Civil Rios em atenção e temporais aumentam risco de alagamentos e deslizamentos

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) destacou, nesta sexta-feira (15), que o cenário hidrológico e meteorológico exige atenção redobrada na Zona da Mata e na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A combinação de rios em alerta e chuvas significativas podem elevar o risco de inundação.

Em Itambé, o Rio Capibaribe Mirim atingiu a cota de alerta, e os municípios de Itambé e Goiana devem permanecer em atenção devido ao risco de transbordamento.

O mesmo alerta foi dado pela agência para o Rio Ipojuca, no ponto de monitoramento do Engenho Maranhão.

A Defesa Civil orienta que a ocorrência simultânea de rios atingindo cotas de alerta e chuvas volumosas eleva o risco de eventos severos e sugere à população:

Acompanhar boletins regularmente



Evitar sair durante as pancadas fortes e não atravesse áreas alagadas



Manter atenção especial em regiões de risco (encostas, margens de rios)



Contactar serviços de emergência se necessário

Chuva reforça o alerta

A Apac afirmou que um sistema meteorológico conhecido como cavado mantém pancadas de chuva moderadas a fortes ao longo desta sexta, especialmente na RMR e Zonas da Mata.

Os volumes de precipitação devem passar de 50 mm ao longo do dia.

O clima na capital permanece com céu nublado e previsão de pancadas de chuva à noite.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta laranja, válido até as 10h deste sábado (16), devido ao risco de chuvas intensas, com potencial para alagamentos, deslizamentos e transbordamentos.

Pontos de alagamento

No Recife, já há registros de alagamentos em importantes vias desde o início da manhã, com destaque para a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade, e também na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, próximo da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), na Zona Oeste.

