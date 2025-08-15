Apac emite alerta para os rios Ipojuca e Capibaribe Mirim; chuvas reforçam atenção da Defesa Civil
Rios em atenção e temporais aumentam risco de alagamentos e deslizamentos
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) destacou, nesta sexta-feira (15), que o cenário hidrológico e meteorológico exige atenção redobrada na Zona da Mata e na Região Metropolitana do Recife (RMR).
A combinação de rios em alerta e chuvas significativas podem elevar o risco de inundação.
Em Itambé, o Rio Capibaribe Mirim atingiu a cota de alerta, e os municípios de Itambé e Goiana devem permanecer em atenção devido ao risco de transbordamento.
Leia também
• Apac eleva nível de alerta de chuvas na RMR e Mata Norte; Recife entra em estágio de mobilização
• Chuvas: cidades registram acumulados de mais de 30 mm; alerta da Apac vale até fim desta sexta (15)
O mesmo alerta foi dado pela agência para o Rio Ipojuca, no ponto de monitoramento do Engenho Maranhão.
A Defesa Civil orienta que a ocorrência simultânea de rios atingindo cotas de alerta e chuvas volumosas eleva o risco de eventos severos e sugere à população:
- Acompanhar boletins regularmente
- Evitar sair durante as pancadas fortes e não atravesse áreas alagadas
- Manter atenção especial em regiões de risco (encostas, margens de rios)
- Contactar serviços de emergência se necessário
Chuva reforça o alerta
A Apac afirmou que um sistema meteorológico conhecido como cavado mantém pancadas de chuva moderadas a fortes ao longo desta sexta, especialmente na RMR e Zonas da Mata.
Os volumes de precipitação devem passar de 50 mm ao longo do dia.
O clima na capital permanece com céu nublado e previsão de pancadas de chuva à noite.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta laranja, válido até as 10h deste sábado (16), devido ao risco de chuvas intensas, com potencial para alagamentos, deslizamentos e transbordamentos.
Pontos de alagamento
No Recife, já há registros de alagamentos em importantes vias desde o início da manhã, com destaque para a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade, e também na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, próximo da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), na Zona Oeste.