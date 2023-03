Apac emite alerta de pancadas de chuvas moderadas na RMR e Zona da Mata

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na manhã desta quarta-feira (29), um aviso meteorológico que indica estado de atenção para pancadas de chuvas de intensidade moderada para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata do Estado. O alerta é válido até a manhã da quinta-feira (30).

Segundo a Apac, um sistema chamado Perturbações Ondulatórias dos Alísios se aproxima da região litorânea de Pernambuco, o que deverá causar maiores acumulados de chuva ao longo do dia. "[Os acumulados] devem ficar na maioria dos municípios na categoria moderada", disse a agência.

Com o aviso de nível amarelo, o primeiro numa escala que segue com níveis laranja e vermelho, são esperadas chuvas de 30 a 50 mm na RMR e Zona da Mata.

Sertão e Agreste do Estado também têm previsão de chuva, principalmente entre a tarde e noite desta quarta-feira, mas sem a emissão de aviso meteorológico.

Onde já choveu

Alguns municípios já registram acumulados de chuva nas últimas horas. Na Mata Sul, Sirinhaém e Tamandaré têm índices de 26,77 mm e 23,02 mm, respectivamente, no contabilizado até 5h30 desta quarta-feira.

No Cabo de Santo Agostinho, na RMR, o registro no mesmo período indica 22,96 mm de chuvas. Em Rio Formoso, na Mata Sul, o acumulado chega a 20,64 mm.

No Recife, o local com maior acumulado de chuva é a região do Porto, no Bairro do Recife, área central, onde o índice é de 19,60 mm.

