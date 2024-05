Apac emite alerta que prevê chuva de moderada a forte para duas regiões de Pernambuco; veja detalhes

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta laranja, de "estado de atenção", que prevê chuva de moderada a forte para a Região Metropolitana do Recife e a Mata Sul, a partir da noite desta quarta-feira (8).

De acordo com o comunicado, a previsão é que as chuvas ocorram, também, durante a madrugada e manhã da quinta-feira (9), e atinjam, principalmente, a Mata Sul do Estado.

O alerta indica, ainda, "estado de observação" para a Mata Norte e Agreste de Pernambuco, onde estão previstas pancadas de chuvas moderadas.

Confira previsão do tempo para esta quarta-feira (8), segundo a Apac:

Região Metropolitana do Recife

Parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, com intensidade de fraca a moderada. Máxima de 32° C e mínima de 22° C.

Mata Norte

Parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, com intensidade de fraca a moderada. Máxima de 30° C e mínima de 22° C.

Mata Sul

Parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia, com intensidade de moderada a forte. Máxima de 31° C e mínima de 22° C.

Agreste

Parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, com intensidade de fraca a moderada. Máxima de 30° C e mínima de 20° C.

Sertão

Nublado a parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade fraca. Máxima de 32° C e mínima de 20° C.

