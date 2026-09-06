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Leia o Jornaldomingo05/09/2026
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Apac emite alerta sobre possibilidade de inundação para três rios em Pernambuco

Avisos são para os rios Jaboatão, Ipojuca e Duas Unas

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Rio Ipojuca é um dos três rios que atingiram a cota de alertaRio Ipojuca é um dos três rios que atingiram a cota de alerta - Foto: Compesa/Divulgação

Três rios em Pernambuco atingiram a cota de alerta para risco de inundação e estão sendo monitorados pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por APAC (@apac_oficial)

Os avisos hidrológicos foram emitidos na tarde deste domingo (6), com divulgação nas redes sociais da Apac, para os rios Duas Unas, Jaboatão e Ipojuca. 

Devem permanecer em alerta, por conta da possibilidade de inundações, as cidades de Primavera e Escada, na Zona da Mata Sul, além de Jaboatão dos Guararapes e Moreno, na Região Metropolitana do Recife. 

Segundo os dados meteorológicos atualizados da Apac, a tendência é de chuva fraca para as duas regiões durante o feriado do Dia da Independência, nesta segunda-feira (7). 
 

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