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PERNAMBUCO Apac emite alerta vermelho de fortes chuvas para RMR, Mata Sul e Mata Norte nesta terça (7) Além do alerta vermelho, a Apac também manteve a região Agreste em alerta amarelo, com previsão de chuva moderada a forte (30 a 50 mm/dia) pelo mesmo período

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o alerta de chuvas para vermelho na Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul. O aviso é válido para o restante desta terça (7) e toda a quarta-feira (8).

Com isso, a expectativa é de continuidade das fortes pancadas de chuva que já atingem as regiões desde o fim da segunda-feira (6) e madrugada desta terça.

Além do alerta vermelho, a Apac também manteve a região Agreste em alerta amarelo, com previsão de chuva moderada a forte (30 a 50 mm/dia) pelo mesmo período.

Vale ressaltar que o próprio Instituto Nacional de Meteorologia já havia emitido um alerta vermelho de chuvas intensas para as mesmas regiões nesta terça. O aviso de "grande perigo" prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.

Há ainda "grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco", segundo o Instituto.

Em meio aos alertas, a população já vive na pele os transtornos causados pelas chuvas. No Recife, por exemplo, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um desabamento da parte da estrutura lateral de uma edificação na comunidade do Pilar, Centro, na noite dessa segunda.





Confira abaixo recomendações da Defesa Civil em caso de fortes chuvas:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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