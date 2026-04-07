Apac emite alerta vermelho de fortes chuvas para RMR, Mata Sul e Mata Norte nesta terça (7)
Além do alerta vermelho, a Apac também manteve a região Agreste em alerta amarelo, com previsão de chuva moderada a forte (30 a 50 mm/dia) pelo mesmo período
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o alerta de chuvas para vermelho na Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul. O aviso é válido para o restante desta terça (7) e toda a quarta-feira (8).
Com isso, a expectativa é de continuidade das fortes pancadas de chuva que já atingem as regiões desde o fim da segunda-feira (6) e madrugada desta terça.
Além do alerta vermelho, a Apac também manteve a região Agreste em alerta amarelo, com previsão de chuva moderada a forte (30 a 50 mm/dia) pelo mesmo período.
Vale ressaltar que o próprio Instituto Nacional de Meteorologia já havia emitido um alerta vermelho de chuvas intensas para as mesmas regiões nesta terça. O aviso de "grande perigo" prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.
Há ainda "grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco", segundo o Instituto.
Em meio aos alertas, a população já vive na pele os transtornos causados pelas chuvas. No Recife, por exemplo, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um desabamento da parte da estrutura lateral de uma edificação na comunidade do Pilar, Centro, na noite dessa segunda.
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Confira abaixo recomendações da Defesa Civil em caso de fortes chuvas:
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).