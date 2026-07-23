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Chuvas em Pernambuco Apac emite alertas vermelhos de chuva e inundação de rio na Mata Sul de Pernambuco Aviso meteorológico, "de estado de alerta", entrou em vigor às 11h10 e segue até esta sexta-feira (24), às 6h

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu alertas vermelhos de chuva para a Mata Sul de Pernambuco e de inundação do Rio Sirinhaém, em Barra de Guabiraba, na região.



O aviso meteorológico, "de estado de alerta", entrou em vigor às 11h10 e segue até esta sexta-feira (24), às 6h.

Segundo a Apac, o monitoramento indica continuidade de pancadas de chuva com intensidade de moderada a forte.

"O Canal de umidade continua favorecendo a ocorrência de chuva do Agreste ao Litoral pernambucano. Devido aos acumulados e a previsão de mais chuva, o nível do aviso de estado de Atenção foi elevado para o estado de Alerta na Mata Sul", informou a Apac.

Segundo relatos de moradores da região, a Defesa Civil emitiu avisos sonoros nos celulares, com "alerta severo", informando a previsão de chuva forte para a Mata Sul nas próximas 24 horas.

"Moradores de áreas de riscos, preparar para procurar local seguro. Emergência, ligue 199 ou 193", diz a mensagem.

Para a Região Metropolitana do Recife e Mata Norte, segue o aviso laranja de "Atenção", com previsão de chuva moderada a forte até esta quinta (23), enquanto para o Agreste, segue válido o alerta amarelo, de "Observação".

"A população deve seguir as orientações da Defesa Civil", ressaltou a Apac.

Já o aviso hidrológico afirma que o Rio Sirinhaém, no trecho em Barra de Guabiraba, na Mata Sul, atingiu cota de inundação, extravasando para o próprio município e também para a cidade de Cortês, na região.

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