Apac emite aviso de chuvas moderadas na Zona da Mata e RMR para esta quarta-feira (4)

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, na noite desta terça-feira (3), um aviso de pancadas de chuva moderada na Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a agência, o clima se deve à confluência dos ventos em baixos níveis.

As chuvas devem ocorrer ao longo da quarta-feira (4).

Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu aviso de acumulado de chuva no estado de Pernambuco, com grau de severidade classificado como "perigo potencial", com validade até as 23h desta quarta-feira (4).

Segundo o comunicado, a chuva ficará entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.

Veja também