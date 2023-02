Apac emite aviso de pancadas de chuvas moderadas para três regiões de Pernambuco; confira

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) emitiu um aviso de pancadas chuvas com intensidade moderada para as regiões da Mata Norte e Sul de Pernambuco e que é válido também para a Região Metropolitana do Recife. Segundo a Apac, a previsão vai até a manhã desta quinta-feira (23).

Divulgação / APAC

Foi mantida a coloração amarela, indicativa de uma "chuva prevista ou observada com intensidade moderada, com menor probabilidade de causar impactos".

A Agência ainda afirma que essas pancadas podem ser de moderadas a fortes na ilha de Fernando de Noronha. Para esta região, no entanto, foi mantida a coloração laranja, que se refere a "condição significativa dos fenômenos meteorológicos com risco moderado a alto e com potencial severo".

