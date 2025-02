Apac emite aviso de risco de inundação em Jaboatão e Timbaúba; rios atingem cota de alerta

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, no final da tarde desta quarta-feira (5), um aviso hidrológico comunicando o risco de inundação no município de Timbaúba, Zona da Mata Sul de Pernambuco. O alerta foi gerado depois que o Rio Capibaribe Mirim atingiu o nível de alerta.



O aviso hidrológico é emitido quando o nível dos rios atinge um metro abaixo da cota de inundação. O índice foi registrado no momento em que o rio atingiu o nível de 2,5 metros, enquanto a cota de inundação do Capibaribe Mirim é de 3,5 metros.

Além do município de Timbaúba, a cidade de Jaboatão dos Guararapes também está em nível de alerta.

Segundo a Apac, o Rio Duas Unas também atingiu a cota de alerta - que é de 2,3 metros - nas proximidades de Jaboatão Centro.



A recomendação da agência é de que os moradores da proximidade dos rios se mantenham atentos aos comunicados emitidos pela Defesa Civil dos municípios.

Alerta laranja é renovado pela Apac

Além do aviso hidrológico, a Apac também alertou para a continuidade das fortes pancadas de chuvas nas próximas horas.



Dessa forma, está mantido o estado de atenção para as seguintes regiões de Pernambuco:

Região Metropolitana do Recife;

Zona da Mata Norte;

Zona da Mata Sul;

Agreste.

Confira o novo alerta emitido pela Apac:

