Apac emite novo alerta e eleva intensidade de chuvas para RMR, Zona da Mata e Agreste

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) elevou o alerta de chuvas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Norte e Sul e Agreste do Estado. O aviso meteorológico foi renovado por volta das 10h desta terça-feira (21), horas após um primeiro comunicado ser emitido.

De acordo com a Apac, o alerta deixa de ser nível amarelo - que indica estado de observação para risco moderado - e passar a ser nível laranja - estado de atenção para o risco de chuvas com intensidade de moderada a alta. O alerta é válido até a quarta-feira (22).

"O acumulado poderá ultrapassar os 50 mm em vários locais ao longo do dia, por isso é necessário subir o nível de risco destas áreas para laranja", informa o alerta.

Para o Sertão, também foi emitido um alerta meteorológico de nível laranja válido até o fim da tarde desta terça-feira (21). Segundo o monitoramento em tempo real da Apac, a cidade com o maior índice de chuvas em 24 horas até 10h desta terça é Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão do Pajeú, com 81,76 mm.

Veja também

guerra na ucrânia Xi e Putin se reúnem no Kremlin para abordar a situação na Ucrânia