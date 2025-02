A- A+

Pernambuco Alerta laranja: Apac explica o motivo do aviso para as regiões de Pernambuco Chuva de intensidade moderada a forte deve atingir o Litoral e Agreste

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) explicou o motivo do alerta laranja emitido nesta quarta-feira (26).

São esperadas chuvas de intensidade moderada a forte no Litoral e Agreste de Pernambuco a partir da madrugada desta quinta-feira (27).

O alerta laranja é de "estado de atenção". Estão incluídas no alerta as seguintes regiões: Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Norte e Sul, Agreste e Fernando de Noronha.

Por conta do calor e sol forte, notados cotidianamente por pernambucanos, a notícia de chuva pegou parte da população de surpresa.

Segundo a agência, a previsão se baseia no cruzamento do Sistema Meteorológico Zona de Convergência Intertropical com um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan).

Os ventos próximos à superfície, que provocam chuvas na região equatorial e no litoral do Nordeste, estão se encontrando com o padrão de ventos que estão em altos níveis.

No satélite da agência já é possível observar bastante nebulosidade nas áreas indicadas para o alerta laranja.

"Esta chuva já está chegando aqui no continente, principalmente nas cidades de Chã Grande e Amaraji", explicou Fabiano Prestrêlo, meteorologista da Apac.

A previsão ainda diz que a chuva deve ser mais intensa na Zona da Mata Norte.

O aviso tem validade de 24 horas, começando na noite desta quarta-feira e vai até o final do dia da quinta-feira (27).

