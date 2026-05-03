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Apac indica chuva fraca a moderada na RMR, Zona da Mata e Agreste a partir desta segunda-feira (4)

Fernando de Noronha tem a previsão de chuvas mais pesadas na terça-feira (05)

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Confira previsão de chuva para os próximos dias em PernambucoConfira previsão de chuva para os próximos dias em Pernambuco - Foto: Clima Tempo/Reprodução

Após o temporal que atingiu Pernambuco na última sexta-feira (1º), especialmente em municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste, a tendência é que o nível de precipitação diminua a partir desta segunda-feira (4). A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) emitiu uma tendência de precipitação de fraca a moderada nestas mesorregiões do estado ao longo da semana. 

Projeção
Nesta segunda-feira (4), o dia deve ser marcado por chuva fraca a moderada (10 a 30mm) em toda RMR, Zona da Mata e Agreste. Em alerta e com tendência de chuvas moderadas apenas para o arquipélago de Fernando de Noronha. Sem chuvas previstas para o Sertão. 

Já na terça-feira (5), o cenário é de chuvas moderadas (30 a 50mm) no Recife e Região Metropolitana, como também na Zona da Mata Norte e Sul. Chuva moderada a forte estão previstas para a Ilha de Fernando de Noronha. 

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Entre a quarta (6) e quinta-feira (7), a projeção é de chuva fraca a moderada em praticamente todo o estado. 

O cenário só deve mudar na sexta-feira (8), quando toda a Zona da Mata e RMR deve voltar a receber chuva moderada. 

Tendência de precipitação a partir desta segunda-feira (04)Tendência de precipitação a partir desta segunda-feira (04) - Foto: reprodução 

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