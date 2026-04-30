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PREVISÃO DO TEMPO Apac indica chuva moderada e pontualmente forte até as 23h desta sexta-feira O aviso meteorológico da Apac abrange a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Fernando de Noronha

Na noite desta quinta-feira (30), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou o aviso meteorológico de chuva com intensidade moderada e pontualmente forte para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Fernando de Noronha.

A chuva deve se manter ao longo da noite desta quinta e durante todo o dia do feriado, neste primeiro de maio. O aviso tem validade até as 23h desta sexta-feira.

Segundo a Apac, o que motiva o clima chuvoso é a Zona de Convergência Intertropical (Zcit) atuando de forma a favorecer a ocorrência de pancadas de chuva.

Como é o fenômeno

A Zcit é um sistema meteorológico tropical, formado por uma faixa de nuvens de tempestade perto da Linha do Equador. Nela, os ventos alísios do Hemisfério Norte se encontram com os ventos do Hemisfério Sul.

Com o encontro, formam-se chuvas intensas sobre o Norte e Nordeste do Brasil, que são regiões cortadas pela Linha do Equador.

Até o momento, a cidade onde mais choveu foi Goiana, na Zona da Mata Norte. Nela, o registro foi de 26,2mm de volume de chuva nas últimas 24h.





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