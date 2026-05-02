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CHUVAS Apac mantém alerta vermelho em Pernambuco, mas prevê redução das chuvas para este domingo (3) Aviso segue para RMR e Zona da Mata Norte; rios continuam sob monitoramento e tendência é de estabilização gradual

O alerta meteorológico de nível vermelho segue mantido em Pernambuco para a Região Metropolitana do Recife e a Mata Norte, de acordo com novo boletim da Agência Pernambucana de Águas e Clima.

Apesar disso, a previsão indica redução gradual da intensidade das chuvas ao longo deste sábado (2), com tendência de estabilização entre a tarde e a noite.

Para o Agreste e a Mata Sul, o aviso é de nível amarelo, com chuvas isoladas e de menor intensidade. Nessas regiões, as condições climáticas também devem se estabilizar ao longo do dia.

Já no Sertão e no Sertão do São Francisco, não há previsão de chuva, enquanto em Fernando de Noronha há possibilidade de pancadas moderadas.

O sistema responsável pelas precipitações, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), se deslocou para o norte do Nordeste, mas ainda mantém instabilidades associadas, que provocaram chuvas durante a manhã.

Entre a noite da sexta-feira (1º) e a manhã deste sábado (2), os maiores acumulados foram registrados em:

Itapissuma: 74 mm

Ilha de Itamaracá: 67 mm

Goiana: 61 mm

Igarassu: 42 mm

Itaquitinga: 37 mm

Condado: 35 mm

Vicência: 30 mm

Paulista: 29 mm

Monitoramento dos rios

A Agência Pernambucana de Águas e Clima também emitiu alertas hidrológicos para trechos de rios importantes, como Tracunhaém, Jaboatão, Tapacurá, Ipojuca, Capibaribe, Duas Unas, Sirigi e Capibaribe Mirim, além do Canal de Goiana.

Os avisos atingem áreas ribeirinhas de cidades como Goiana, Nazaré da Mata, Itaquitinga, Moreno, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Escada, Ipojuca, Paudalho, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Recife, entre outras.

Segundo a Apac, os alertas seguem ativos, mas já há tendência de estabilização na maioria dos pontos monitorados. Mesmo assim, o cenário ainda exige atenção, e a orientação é que a população continue acompanhando os avisos da Defesa Civil.

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