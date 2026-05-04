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CHUVAS Apac prevê chuva fraca a moderada em Pernambuco nesta segunda (4) e diminuição do nível dos rios De acordo com o gerente de Monitoramento de Recursos Hídricos da Apac, Kássio Kramer, "essa chuva pode se intensificar na noite da segunda-feira, sendo pontualmente moderada em alguns locais"

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou, em publicação nas redes sociais, que prevê chuva fraca a moderada ao longo desta segunda-feira (4) na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste do estado.

De acordo com o gerente de Monitoramento de Recursos Hídricos da Apac, Kássio Kramer, "essa chuva pode se intensificar na noite da segunda-feira, sendo pontualmente moderada em alguns locais". Para o Sertão, a previsão é de dia sem precipitações.

Além disso, a agência atualizou o estado dos rios Goiana e Tracunhaém, que oferecem maior preocupação em Pernambuco. De acordo com Kramer, ambos chegaram a inundar, mas a expectativa é de normalização do nível da água nos próximos dias.

"O que mais preocupa no momento é a bacia hidrográfica do rio Goiana, que possui quatro estações para monitoramento, três dessas apresentando elevação do nível dos rios, mas apenas uma em situação de inundação", começou. "O rio que se encontra ainda em inundação é o rio Tracunhaém, especificamente no município de Nazaré da Mata, que está 40 centímetros acima da cota estabelecida junto a Defesa Civil. Mas esse rio está com tendência de descida. Então a previsão é que, nas próximas horas, ele volte para sua calha e volte a uma situação de normalidade", completou.

Situação das chuvas no estado

As chuvas que atingiram Pernambuco, no último feriadão do dia do trabalhador, deixaram marcas em diversos municípios do estado. Conforme números levantados pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco (SEPDEC), 1.632 pessoas estão desabrigadas e 7.908 desalojadas.



Seis mortes também foram registradas devido às ocorrências da chuva: duas mulheres e três crianças morreram em deslizamentos em Dois Unidos, na Zona Norte da capital, e no Passarinho, em Olinda. Um homem também foi encontrado sem vida após se afogar em inundação em São Lourenço da Mata.

Como medida para tentar acelerar a execução de ações emergenciais com o apoio federal, a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lyra, decretou situação de emergência em 27 municípios. O documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial, com prazo de 180 dias.

Em resumo, essa execução do decreto facilita e agiliza as obras para reconstrução do que foi destruído pelas chuvas. A medida traz mais celeridade para as ações porque os trâmites burocráticos normais são excluídos.

O decreto de situação de emergência também considera que os habitantes dos municípios afetados não têm condições satisfatórias de superar os danos e prejuízos provocados pelas inundações ou deslizamentos.

Previsão para o resto da semana

A Apac publicou, no domingo (3), a previsão para o restante da semana. Na terça-feira (5), o cenário é de chuvas moderadas (30 a 50mm) no Recife e Região Metropolitana, como também na Zona da Mata Norte e Sul. Precipitação moderada a forte estão previstas para a Ilha de Fernando de Noronha.

Entre a quarta (6) e quinta-feira (7), a projeção é de chuva fraca a moderada em praticamente todo o estado.

O cenário só deve mudar na sexta-feira (8), quando toda a Zona da Mata e RMR deve voltar a receber chuva moderada.

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