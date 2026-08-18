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CHUVAS

Apac prevê chuva moderada a forte em quatro regiões de Pernambuco até esta quarta (19)

Canal de umidade mantém pancadas de chuva na RMR, Mata Sul, Mata Norte e Agreste

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De acordo com a APAC, o sistema deve permanecer ativo principalmente durante a manhã desta quarta, perdendo força gradualmente durante a tarde e a noite.De acordo com a APAC, o sistema deve permanecer ativo principalmente durante a manhã desta quarta, perdendo força gradualmente durante a tarde e a noite. - Foto: Isabelle Barbosa/Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) mantém o Estado de Atenção para a ocorrência de chuvas em Pernambuco até o final da tarde desta quarta-feira (19).

Segundo a previsão, um canal de umidade continua favorecendo pancadas de chuva de intensidade moderada, com possibilidade de serem pontualmente fortes, entre hoje e amanhã.

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A previsão abrange a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Sul, Zona da Mata Norte e Agreste.

Para a noite desta terça-feira (18), a Apac indica a continuidade das pancadas de chuva nas regiões incluídas no aviso. A intensidade pode variar de moderada a forte em alguns pontos.

De acordo com a agência, o sistema deve permanecer ativo principalmente durante a manhã desta quarta, perdendo força gradualmente durante a tarde e a noite.

Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:

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