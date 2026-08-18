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CHUVAS Apac prevê chuva moderada a forte em quatro regiões de Pernambuco até esta quarta (19) Canal de umidade mantém pancadas de chuva na RMR, Mata Sul, Mata Norte e Agreste

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) mantém o Estado de Atenção para a ocorrência de chuvas em Pernambuco até o final da tarde desta quarta-feira (19).

Segundo a previsão, um canal de umidade continua favorecendo pancadas de chuva de intensidade moderada, com possibilidade de serem pontualmente fortes, entre hoje e amanhã.

A previsão abrange a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Sul, Zona da Mata Norte e Agreste.

Para a noite desta terça-feira (18), a Apac indica a continuidade das pancadas de chuva nas regiões incluídas no aviso. A intensidade pode variar de moderada a forte em alguns pontos.

De acordo com a agência, o sistema deve permanecer ativo principalmente durante a manhã desta quarta, perdendo força gradualmente durante a tarde e a noite.

Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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