Apac prevê chuva moderada a forte em quatro regiões de Pernambuco até esta quarta (19)
Canal de umidade mantém pancadas de chuva na RMR, Mata Sul, Mata Norte e Agreste
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) mantém o Estado de Atenção para a ocorrência de chuvas em Pernambuco até o final da tarde desta quarta-feira (19).
Segundo a previsão, um canal de umidade continua favorecendo pancadas de chuva de intensidade moderada, com possibilidade de serem pontualmente fortes, entre hoje e amanhã.
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A previsão abrange a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Sul, Zona da Mata Norte e Agreste.
Para a noite desta terça-feira (18), a Apac indica a continuidade das pancadas de chuva nas regiões incluídas no aviso. A intensidade pode variar de moderada a forte em alguns pontos.
De acordo com a agência, o sistema deve permanecer ativo principalmente durante a manhã desta quarta, perdendo força gradualmente durante a tarde e a noite.
Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:
- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.
- Observe alteração nas encostas.
- Permaneça em local abrigado.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).