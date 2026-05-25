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PERNAMBUCO Apac prevê chuva moderada na RMR e Zona da Mata nesta terça (26); Inmet publica alerta amarelo Expectativa da agência é de volume entre 30 a 50 mm ao longo do dia

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva moderada na Região Metropolitana do Recife (RMR) e das Zonas da Mata Norte e Sul na terça-feira (26). Com isso, a expectativa do órgão é de volume entre 30 a 50 mm ao longo do dia.

Ainda para a Apac, a terça-feira será de chuva fraca a moderada no Agreste (10 a 30 mm), enquanto para o Sertão a previsão é de que não haja precipitação.

Vale ressaltar que, entre o domingo (24) e esta segunda (25), alguns municípios do estado chegaram a atingir volume superior a 30 mm. A cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas foi Rio Formoso (43,4 mm), seguida por Tamandaré (42,2 mm), Barreiros (39,18), São José da Coroa Grande (35,4 mm) e Bonito (35 mm).

Na RMR, Itapissuma teve a maior precipitação (26,2 mm), e a chuva também chegou ao Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, por exemplo. Os dados são do Painel de Monitoramento da Apac e foram acessados às 10h06.

Inmet emite alerta

Seguindo a mesma toada, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo com grau de severidade "perigo potencial" de chuvas. O aviso é válido para a RMR, Zona da Mata e Agreste.

Com isso, a expectativa do Inmet é de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há ainda um "baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco".

Inmet emite alerta amarelo para regiões de Pernambuco. - Foto: Inmet/Reprodução

O Inmet também fornece orientações para a população em dias de chuva. Confira abaixo:

Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



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