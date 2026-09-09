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CHUVAS Apac prevê chuva moderada na RMR e Zona da Mata de Pernambuco nesta quinta (10) Expectativa do órgão é de volume entre 30 a 50 mm ao longo do dia

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva moderada na Região Metropolitana do Recife (RMR) e das Zonas da Mata Norte e Sul nesta quinta-feira (10). Com isso, a expectativa do órgão é de volume entre 30 a 50 mm ao longo do dia.

A tendência de precipitação foi publicada nesta quarta (9). Ainda para a Apac, a quinta-feira será de chuva fraca a moderada no Agreste (10 a 30 mm), enquanto para o Sertão a previsão é de que não haja precipitação.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também fornece orientações para a população em dias de chuva. Veja abaixo:

Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Pouca chuva nos próximos dias

Passada a quinta-feira, a previsão de que pouca ou nenhuma chuva nas regiões do estado até a próxima segunda-feira (14).

O único dia com maior precipitação será o sábado (12), que tem tendência de chuva fraca a moderada na Mata Sul.

Confira, abaixo, a tendência de precipitação da Apac:

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