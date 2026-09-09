Apac prevê chuva moderada na RMR e Zona da Mata de Pernambuco nesta quinta (10)
Expectativa do órgão é de volume entre 30 a 50 mm ao longo do dia
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva moderada na Região Metropolitana do Recife (RMR) e das Zonas da Mata Norte e Sul nesta quinta-feira (10). Com isso, a expectativa do órgão é de volume entre 30 a 50 mm ao longo do dia.
A tendência de precipitação foi publicada nesta quarta (9). Ainda para a Apac, a quinta-feira será de chuva fraca a moderada no Agreste (10 a 30 mm), enquanto para o Sertão a previsão é de que não haja precipitação.
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também fornece orientações para a população em dias de chuva. Veja abaixo:
- Evite enfrentar o mau tempo.
- Observe alteração nas encostas.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Pouca chuva nos próximos dias
Passada a quinta-feira, a previsão de que pouca ou nenhuma chuva nas regiões do estado até a próxima segunda-feira (14).
O único dia com maior precipitação será o sábado (12), que tem tendência de chuva fraca a moderada na Mata Sul.
Confira, abaixo, a tendência de precipitação da Apac: