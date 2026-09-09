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CHUVAS

Apac prevê chuva moderada na RMR e Zona da Mata de Pernambuco nesta quinta (10)

Expectativa do órgão é de volume entre 30 a 50 mm ao longo do dia

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Chuvas no RecifeChuvas no Recife - Foto: Marconi Meireles/Arquivo Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva moderada na Região Metropolitana do Recife (RMR) e das Zonas da Mata Norte e Sul nesta quinta-feira (10). Com isso, a expectativa do órgão é de volume entre 30 a 50 mm ao longo do dia.

A tendência de precipitação foi publicada nesta quarta (9). Ainda para a Apac, a quinta-feira será de chuva fraca a moderada no Agreste (10 a 30 mm), enquanto para o Sertão a previsão é de que não haja precipitação. 

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também fornece orientações para a população em dias de chuva. Veja abaixo:

Pouca chuva nos próximos dias
Passada a quinta-feira, a previsão de que pouca ou nenhuma chuva nas regiões do estado até a próxima segunda-feira (14). 

O único dia com maior precipitação será o sábado (12), que tem tendência de chuva fraca a moderada na Mata Sul.

Confira, abaixo, a tendência de precipitação da Apac:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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