CHUVAS Apac prevê chuva moderada para todas as regiões de Pernambuco nesta sexta (27); veja a previsão São esperados volumes entre 30 mm e 50 mm

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nesta quarta-feira (25), alerta amarelo de chuvas moderadas para todas as regiões de Pernambuco, incluindo a Região Metropolitana do Recife (RMR), na sexta-feira (27). São esperados volumes entre 30 mm e 50 mm.

Até lá, no entanto, algumas regiões também vão sofrer com chuvas intensas. A Apac emitiu um alerta de Estado de Observação para o Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco, válido até o fim desta quinta-feira (26). São esperadas precipitações com volume entre 50 e 100 mm.

Ainda na quinta, a Mata Sul e Agreste vão ter chuva moderada, enquanto a Mata Norte e Região Metropolitana deverão ter precipitação fraca a moderada (10 mm a 30 mm).

Previsão para o fim de semana

Para o fim de semana, a Apac prevê menos chuvas para a Região Metropolitana, Mata Sul e Mata Norte, que vão variar entre chuva fraca (2 mm a 10 mm) e fraca a moderada (10 mm a 30 mm).

No Agreste, a previsão é de chuva fraca a moderada no sábado (28), um dia mais calmo, e moderada no domingo (1°/03), quando é esperado um volume maior.

Já o Sertão de Pernambuco seguirá com chuva moderada durante todo o fim de semana. O mesmo vale para o Sertão do São Francisco, exceto pelo domingo, que deve ser dia de precipitação moderada a forte.

