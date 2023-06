Apac prevê chuvas até o início de julho na RMR e na Zona da Mata; veja onde mais choveu

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, nesta segunda-feira (26), aviso meteorológico que prevê chuvas até o início de julho na Região Metropolitana do Recife (RMR) e na Zona da Mata.



Segundo o órgão, nestas terça (26), quarta (27) e quinta-feiras (29), chuvas moderadas devem atingir a RMR, Mata Sul e Mata Norte. Na sexta (30) e no sábado (1º), as três regiões podem ter precipitação de fraca a moderada.

A Apac diz que as chuvas são causadas por um "canal de umidade atuando no Oceano Atlântico".

Além da agência estadual, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou aviso de acumulado de chuva com "perigo potencial" (de 20mm/h a 30mm/h ou até 50mm/dia) para a RMR, Mata Sul, Mata Norte e Agreste.



O órgão federal aponta que, até esta terça (27), há "baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco".

O Inmet orienta que as pessoas "evitem enfrentar o mau tempo, observem alterações nas encostas, evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada" e entre em contato com os órgãos competentes em casos de exposição a riscos.

Entre a noite do domingo (25) e as 19h30 desta segunda, o maior índice de precipitação em Pernambuco foi registrado em Amaraji, na Mata Norte, onde choveu 70,06 mm. No mesmo intervalo temporal, os outros lugares mais atingidos pelas chuvas foram Sirinhaém, no Litoral Sul (56,92 mm); Barreiros, na Mata Sul (56,86 mm) e Goiana, na Mata Norte (53,42 mm).

Entre os pontos da RMR mais atingidos pelas chuvas entre a noite do domingo e a segunda-feira, estão o Alto do Mandu, na Zona Norte do Recife (53,52 mm); o Bairro do Recife (53,20 mm), na região central da capital pernambucana, e Jardim Primavera, em Camaragibe (52,34 mm), na RMR.

De acordo com a Defesa Civil do Recife, 53 chamados foram registrados até as 17h desta segunda; no entanto, nenhum deles foi considerado grave pelas equipes da prefeitura. A Defesa Civil de Pernambuco também afirmou que nenhuma ocorrência grave foi registrada ao longo do dia.

Risco de alagamentos

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou avisos hidrológicos sobre as situações dos rios Capibaribe-Mirim e Sirinhaém. Segundo o órgão, os dois rios atingiram nesta segunda a “cota de alerta” e as cidades de Barra de Guabiraba, no Agreste; Itambé e Goiana, ambas na Zona da Mata Norte; e Cortês, na Mata Sul, devem permanecer em estado de atenção.

Contatos úteis

Em caso de alagamentos, deslizamentos e outras ocorrências relacionadas às chuvas, a Defesa Civil de Pernambuco atende diariamente, em regime de plantão, pelo número 199.

Para quem mora na capital pernambucana, a Defesa Civil do Recife dispõe de um plantão permanente, que pode ser acionado pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita.



Veja também

caso Ayotzinapa Justiça mexicana determina prisão preventiva de militares por desaparecimento de 43 estudantes