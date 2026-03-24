Apac prevê chuvas de normal a abaixo da média e calor acima da média em Pernambuco
A projeção é para os meses de abril, maio e junho deste ano
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, nesta terça-feira (24), a tendência climática para o trimestre de abril, maio e junho em Pernambuco. O cenário indica chuvas variando de dentro da média a abaixo do esperado, além de temperaturas acima do normal em todo o estado.
De acordo com a análise coordenada pela Apac, a partir da Reunião de Análise e Previsão Climática para o Nordeste do Brasil, o período, que concentra os principais meses chuvosos na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste (setor leste), deve ser marcado por pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, de curta duração, intercaladas com intervalos de tempo seco.
No cenário climático global, os modelos apontam para a transição do fenômeno La Niña para condições de neutralidade no Oceano Pacífico ao longo do próximo trimestre. Já no Atlântico Tropical, predomina a indicação de neutralidade no chamado dipolo do Atlântico, com o Atlântico Sul levemente mais aquecido em relação ao Atlântico Norte.
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“Essas condições não desfavorecem as chuvas em Pernambuco. No entanto, elas não garantem que sejam acima da média. A tendência é de chuvas entre normal e abaixo da média no estado, com temperaturas acima do padrão”, explica a meteorologista Edvania Santos, da Apac. “A expectativa é de que as precipitações se concentrem principalmente no Agreste e no litoral.”
O estudo ainda contou com a participação de centros estaduais de meteorologia e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Precipitação acumulada
Além das projeções para o próximo trimestre, a Apac destacou que a precipitação acumulada entre janeiro e fevereiro apresentou grande variabilidade espacial e temporal no estado.
Os maiores volumes foram registrados no Sertão, enquanto a Mata Sul, a Região Metropolitana do Recife, áreas do Agreste e o Sertão do Araripe tiveram índices abaixo da média histórica