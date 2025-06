A- A+

Previsão do Tempo Apac prevê chuvas fracas e moderadas em Pernambuco neste final de semana; confira Região Metropolitana do Recife deve concentrar o maior volume

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, na tarde desta quinta-feira (5), a previsão do tempo para o fim de semana no estado. Segundo o órgão, há tendência de chuvas com intensidade variando entre fraca e moderada a partir desta sexta-feira (6) até a próxima segunda (9).

No Agreste, as precipitações devem ocorrer de forma fraca. Já no Sertão do Estado e no Sertão do São Francisco, não há previsão de chuvas durante o período.

Na sexta-feira (6), as regiões da Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul e a Região Metropolitana do Recife (RMR) devem registrar chuvas de fracas a moderadas.

No sábado (7), o sistema meteorológico responsável pelas chuvas deve se intensificar, provocando aumento no volume das precipitações, especialmente na RMR e nas Zonas da Mata, onde o nível deve atingir a categoria moderada.

No domingo (8), a tendência é de que a chuva continue moderada na RMR, enquanto nas Zonas da Mata Sul e Norte o volume deve diminuir, com chuvas mais leves.

Já na segunda-feira (9), a previsão indica chuvas fracas nas Zonas da Mata e variação entre fraca e moderada na Região Metropolitana.

Confira abaixo o aviso meteorológico completo divulgado pela Apac:

