Apac prevê chuvas moderadas na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul a partir da tarde desta segunda (14)

Chuvas moderadas devem atingir a Região Metropolitana do Recife e Zonas da Mata Norte e Sul a partir da tarde desta segunda-feira (14).

A previsão é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um alerta amarelo de "estado de observação".

Segundo o comunicado, áreas de instabilidades associadas à circulação vinda do oceano devem favorecer a intensificação das chuvas nas regiões.



Ainda de acordo com o comunicado, válido até a terça-feira (15), devem ser registrados acumulados significativos a partir da tarde desta segunda, principalmente na Mata Sul.

"A chegada das áreas de instabilidades, atingindo o Leste de Pernambuco, deverão influenciar o tempo também no Agreste, o que deixará esta região com muitas nuvens e chuvas fracas e isoladas", destacou a Apac.

Inmet também prevê chuvas

Nesta segunda-feira (14), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta amarelo para parte de Pernambuco e mais três estados do Nordeste.

O comunicado de acumulado de chuva, de "perigo potencial", indica precipitações na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata.

Em outros estados, as áreas afetadas são a região de Mata da Paraíba, Leste de Alagoas, além de Leste e Agreste do Rio Grande do Norte.

O comunicado do Inmet destaca para possibilidade de chuvas de até 50 milímetros, além de baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

