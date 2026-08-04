Apac prevê diminuição das chuvas e explica o que provocou precipitações fortes nas últimas horas
Em Paulista, as precipitações ultrapassam o acumulado de 124 milímetros em 24 horas
A Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata de Pernambuco registram chuvas fortes desde a noite da segunda-feira (3), provocando alagamento e transtornos em diversas cidades.
A redução das precipitações, provocadas pelo Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), são previstas pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Em Paulista, as chuvas ultrapassam o acumulado de 124 milímetros em 24 horas, segundo dados consultados às 11h38. Na cidade, a força da água agravou os danos em um trecho da orla do Janga, onde parte do calçadão cedeu na manhã desta terça (4).
Outros municípios da RMR e Mata Norte também contabilizaram precipitações fortes, a exemplo de Goiana (97,6 mm), Abreu e Lima (91,4 m), Itamaracá (88 mm) e Recife (86,01 mm).
De acordo com a Apac, as chuvas fortes devem diminuir e foram provocadas pelo Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), sistema meteorológico que atua no oceano Atlântico.
O fenômeno causa perturbação no vento e na pressão do ar, favorecendo a formação de nuvens carregadas e chuva, principalmente na região litorânea.
Devido à atuação do DOL, a Apac emitiu, na noite da segunda-feira (3), um alerta laranja de "estado de atenção", indicando pancadas de chuva de moderada a forte na RMR e Zona da Mata Norte e Sul do estado, e precipitações moderadas no Agreste. O alerta é válido até às 14h30 desta terça (4).
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Redução das chuvas
Apesar do acumulado e do céu nublado, a Apac prevê a diminuição das chuvas nas regiões citadas. A tendência de precipitação para os próximos dias aponta para chuva de fraca a moderada na RMR e Mata Norte, e fraca para Mata Sul e Agreste, nesta quarta-feira (5).
Na quinta (6) e sexta-feira (7), a tendência é de chuva fraca na RMR, Mata Norte e Mata Sul. No Agreste, no Sertão, e em Fernando de Noronha, não há previsão de chuva.
Já no sábado (8), a chuva fraca deve atingir a RMR, Mata Norte, Mata Sul e voltar ao Agreste. Já o Sertão e Fernando de Noronha permanecem sem previsão de chuva.
Para o domingo (9), a tendência é de chuva fraca apenas na RMR, Mata Norte e Mata Sul. O Agreste volta a ficar sem previsão de chuva, assim como o Sertão e Fernando de Noronha.
Confira tendência da Apac
Quarta-feira (5/8)
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Mata Norte: Fraca a moderada
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Quinta-feira (6/8)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Sexta-feira (7/8)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Sábado (8/8)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Domingo (9/8)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão do São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Sem chuva
Inmet estende alerta
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu o alerta de chuvas para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e parte da Zona da Mata de Pernambuco até a manhã da quarta-feira (5).
O aviso de chuvas intensas, que abrange toda a faixa litorânea do estado, bem como de Alagoas, Paraíba e parte do Rio Grande do Norte, indica previsão de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.