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Chuvas

Apac emite aviso de previsão de chuva moderada e pontualmente forte em Pernambuco

As precipitações devem atingir a RMR, a Zona da Mata e o Agreste

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Segundo a agência, o Estado de Observação do aviso meteorológico deve se manter durante a noite desta segunda e ao longo da terça-feira (12)Segundo a agência, o Estado de Observação do aviso meteorológico deve se manter durante a noite desta segunda e ao longo da terça-feira (12) - Foto: Vinicius Lins / Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, nesta segunda-feira (11), uma previsão de chuva com intensidade moderada e pontualmente forte na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste do Estado.  

 

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Segundo a agência, o aviso meteorológico de Estado de Observação deve se manter durante a noite desta segunda e ao longo da terça-feira (12), com validade até as 17h.

A Apac ainda informou que as chuvas previstas se devem à atuação de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), um sistema atmosférico tropical que atua do Atlântico em direção à costa leste do Nordeste brasileiro gerando chuvas intensas e volumosas, com ventos fortes e raios.

Sua atuação na promoção de mais chuvas é comum no outono/inverno brasileiro. 

 

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