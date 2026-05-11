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Chuvas Apac emite aviso de previsão de chuva moderada e pontualmente forte em Pernambuco As precipitações devem atingir a RMR, a Zona da Mata e o Agreste

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, nesta segunda-feira (11), uma previsão de chuva com intensidade moderada e pontualmente forte na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste do Estado.

Segundo a agência, o aviso meteorológico de Estado de Observação deve se manter durante a noite desta segunda e ao longo da terça-feira (12), com validade até as 17h.

A Apac ainda informou que as chuvas previstas se devem à atuação de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), um sistema atmosférico tropical que atua do Atlântico em direção à costa leste do Nordeste brasileiro gerando chuvas intensas e volumosas, com ventos fortes e raios.

Sua atuação na promoção de mais chuvas é comum no outono/inverno brasileiro.

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