Chuvas Apac emite previsão do tempo nesta sexta (7) com chuva fraca em Pernambuco Precipitações devem se concentrar durante a madrugada e primeiras horas da manhã na RMR

Depois de dias de chuvas intensas, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou uma previsão do tempo mais amena para esta sexta-feira (7) em Pernambuco.

Segundo a Apac, a previsão é de chuva fraca em todas as regiões do Estado, principalmente durante o período da madrugada.

A Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata do Estado também devem receber chuvas nas primeiras horas da manhã, enquanto no Agreste e no Sertão as precipitações podem ocorrer no período da tarde ou noite.

Ao contrário dos últimos dias, a Apac não divulgou nenhum Aviso Meteorológico com estado de atenção ou observação.

De acordo com o meteorologista da Apac Fabiano Prestrêlo, as chuvas no mês de fevereiro são consequência do fenômeno meteorológico conhecido como vórtice ciclônico de altos níveis (VCAN).

"Ainda há bastante nebulosidade, que pode provocar chuvas na noite desta quinta-feira (6) em todas as regiões do Estado com intensidade fraca a moderada", destacou o especialista.

Recife deixa estágio vermelho

Em comunicado oficial emitido no início da tarde desta quinta-feira (6), a Prefeitura do Recife reduziu o nível de alerta da cidade para o estágio laranja.

Esse nível, que foi atualizado às 12h40, indica que há várias ocorrências em diferentes locais do município.

Mesmo com a diminuição na classificação de risco, a gestão municipal ainda recomenda que os cidadãos permaneçam atentos aos contatos oficiais da prefeitura e que evitem deslocamentos desnecessários.

